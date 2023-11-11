بالأسماء| خريطة توزيع الجامعات التكنولوجية في مصر

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية خريطة توزيع الجامعات التكنولوجية في مصر، والتي تبلغ عشر جامعات في مختلف محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع المحافظات.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة التوسع في مسار التعليم التكنولوجي في الجامعات التكنولوجية.

ونوه وزير التعليم العالي بأن الوزارة تسعى لإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة خلال الفترة المقبلة لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كل محافظات الجمهورية.

التدريب العملي في الجامعات التكنولوجية

وأوضح وزير التعليم العالي أن نسبة التدريب العملي في الجامعات التكنولوجية تصل إلى 60 في المائة من المحتوى الدراسي، و40 في المائة للتعليم الأكاديمي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقوم على الشراكة بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي، مشيرًا إلى أن البرامج التعليمية بتلك الجامعات تهدف إلى خدمة الصناعة الوطنية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى نموذج الشراكة الناجح بين جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (KOREATECH) وشركة سامسونج.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية المُضي قدمًا فى الجامعات التكنولوجية في مصر لأنها تُلبي حاجة حقيقية للدولة.

ووجه وزير التعليم العالي بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية؛ لضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية.

وأكد وزير التعليم العالي تطبيق أحدث النظام العالمية في الجامعات التكنولوجية بمصر، منوها باهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية.

ونوه وزير التعليم العالي بالاعتماد على تقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة في الجامعات التكنولوجية، موضحًا أن الوزارة لديها رؤية بإنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية.

خريطة توزيع الجامعات التكنولوجية