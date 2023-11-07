60% نسبة التدريب العملي في الجامعات التكنولوجية

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن نسبة التدريب العملي في الجامعات التكنولوجية تصل إلى 60 في المائة من المحتوى الدراسي، و40 في المائة للتعليم الأكاديمي.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقوم على الشراكة بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي، مشيرًا إلى أن البرامج التعليمية بتلك الجامعات تهدف إلى خدمة الصناعة الوطنية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى نموذج الشراكة الناجح بين جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (KOREATECH) وشركة سامسونج.

تطبيق أحدث النظام العالمية في الجامعات التكنولوجية

وأكد وزير التعليم العالي تطبيق أحدث النظام العالمية في الجامعات التكنولوجية بمصر.

وأشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية.

ونوه وزير التعليم العالي بالاعتماد على تقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة في الجامعات التكنولوجية، موضحًا أن الوزارة لديها رؤية بإنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن إجمالي الجامعات التكنولوجية في مصر بلغ 10 جامعات تكنولوجية، وهي: القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بنى سويف التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، وبرج العرب التكنولوجية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، وطيبة التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، ومصر الدولية التكنولوجية.

ونبه وزير التعليم العالي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في مسار التعليم التكنولوجي في الجامعات التكنولوجية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كل محافظات الجمهورية.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية المُضي قدمًا فى الجامعات التكنولوجية في مصر لأنها تُلبي حاجة حقيقية للدولة.

وأكد وزير التعليم العالي اهتمامه بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية؛ لضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية.



ونبه وزير التعليم العالي بالاستمرار في إقامة شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية، والتعاون مع الجهات الصناعية فى توفير التدريب المناسب للطلاب، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق، لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.