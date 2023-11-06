أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق أحدث النظم العالمية في الجامعات التكنولوجية بمصر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة أندريا نولان رئيس جامعة أدنبرة نابيير الإسكتلندية، لبحث سُبل دعم علاقات التعاون في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية.

ونوه وزير التعليم العالي عن الاعتماد على تقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة في الجامعات التكنولوجية.

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة لديها رؤية بإنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية.

إنشاء الجامعات التكنولوجية

وأوضح وزير التعليم العالي أن إجمالي الجامعات التكنولوجية في مصر بلغ 10 جامعات تكنولوجية، وهي: القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وبنى سويف التكنولوجية، و6 أكتوبر التكنولوجية.

كما تشمل الجامعات التكنولوجية جامعات: برج العرب التكنولوجية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، وطيبة التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، وجامعة مصر الدولية التكنولوجية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقوم على الشراكة بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي، وتعتمد الدراسة في تلك الجامعات على التدريب العملي الذي تصل نسبته إلى 60% من المحتوى الدراسي، و40% للتعليم الأكاديمي، مشيرًا إلى أن البرامج التعليمية بتلك الجامعات تهدف جميعها إلى خدمة الصناعة الوطنية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى نموذج الشراكة الناجح بين جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (KOREATECH) وشركة سامسونج.

وبحث الجانبان سُبل تقديم الدعم الفني للاعتماد لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس بالجامعات التكنولوجية، وتقديم مناهج لبعض المسارات منها ( التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا الزراعة الخضراء)، فضلًا عن تقديم تدريب لأعضاء هيئة التدريس (ToT)، والعديد من البرامج البينية التى تعتمد على العلوم التطبيقية والربط بالصناعة.

وفي هذا الصدد، شدد وزير التعليم العالي على اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب لسوق العمل وإمدادهم بالمهارات والجدارات التي يحتاجونها، وتحقيق الربط بين الجامعة والصناعة.

وأشاد وزير التعليم العالي بالتعاون المُثمر بين مصر والمملكة المتحدة على المستويين الأكاديمي والبحثي، والمُمتد عبر العقود، والذي انعكس مؤخرًا على تضاعُف عدد الجامعات البريطانية في مصر.

وأكد وزير التعليم العالي تطلع مصر لتعزيز هذا التعاون الذي ينعكس بشكل إيجابي على مختلف مجالات التعاون الثنائي.

