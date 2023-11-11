«دو كابيتال» تخطط لطرح 4 شركات بسوق الأسهم

مليار جنيه إجمالى رؤوس الأموال

تتفاوض شركة «دو كابيتال» للاستثمارات المالية مع 4 شركات تعمل فى عدد من القطاعات المختلفة، تمهيدًا لقيدها وطرحها ببورصة الأوراق المالية.

قال محمد عبدالمطلب العضو المنتدب لشركة «دو كابيتال» إن الشركة تجرى مفاوضات مع بعض من الشركات العاملة فى السوق بعدد من القطاعات المختلفة، لإدراجها بسوق الأسهم.

أضاف «عبدالمطلب» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الشركات تعمل فى مجالات الأغذية والأسمدة، والتعليم، والأندية الصحية.

أشار «عبدالمطلب» إلى أن تجهيز الشركات سوف يشمل الهيكلة الشاملة سواء الإدارية أو المالية، أو الفنية، حيث سيتم طرح هذه الشركات بالسوق الرئيسى باستثناء شركة سوف يتم طرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار «عبدالمطلب» إلى أن إجمالى رؤوس هذه الشركات تقترب من المليار جنيه، فيما يبلغ رأس مال الشركة المزمع قيدها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 10 ملايين جنيه.

يتوقع «عبدالمطلب» أن يتم طرح الشركة العاملة فى قطاع الأسمدة خلال العام القادم 2024.

يشار إلى أن «دو» نجحت مؤخرا فى طرح وتغطية إحدى الشركات المزمع التداول عليها خلال الفترة القادمة.