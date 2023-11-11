على خطى مبابي..ريال مدريد يدخل في مسلسل جديد مع هالاند

سلطت الأضواء على الدبابة النرويجية إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من جديد بشأن إمكانية رحيله إلى ريال مدريد .



خرجت تقارير صحفية إسبانية، تؤكد أن ريال مدريد بدأ بالتفكير في إرلينج هالاند الذي يتألق مع مانشستر سيتي ووضع كهدف في الصيف المقبل، بعدما أرتبط أسم النرويجي منذ فترة طويلة للغاية بالرحيل للمرينجي، قبل أن تعود تقارير جديدة تلمح لإمكانية انتقاله للريال.



لدى هالاند شرطا جزائيا مع مانشستر سيتي، سيبدأ حيز التفعيل في الصيف المقبل، يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي.



ولم تغلق رافاييلا وكيلة هالاند، الباب حول إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي، مشيرة إلى أن قد يكون خيارا في وقت ما.



وقد يكون تفكير ريال مدريد بعد شد وجذب أكثر من مرة بين النادي وكيليان مبابي الذي لم يتحرك عن ناديه الباريسي سوى في الصيف المقبل حيث ينتهي عقده، وقد يكون الملكي غير وجهته إلى النجم النرويجي.



وتواجدت وكيلة هالاند في ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي، لمتابعة مباراة سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، لكنه نفت أي مفاوضات مع نادي ريال مدريد بخصوص النجم النرويجي.



ويملك هالاند صداقة قوية مع جود بيلينجهام زميله السابق في بوروسيا دورتموند، قبل أن ينتقل الإنجليزي إلى ريال مدريد، والنرويجي إلى مانشستر سيتي.

