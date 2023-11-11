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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: "الوفد داعم رئيسي للقضية الفلسطينية"

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الوفد داعم رئيسي للقضية الفلسطينية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

(أول مؤتمر انتخابي بالدقهلية لمرشح الوفد في السباق الرئاسي)

ــ برنامج الوفد الانتخابي يمتلك الحلول للأزمة الاقتصادية

ــ محاربة الغلاء وجذب الاستثمارات الأجنبية على رأس أولوياتي 

ــ ضرورة الإصلاح التشريعي لتفعيل دور مجلس الشيوخ

ــ لابد من إصلاح جذري لحالة التعليم المتردية

ــ أعهد بالإصلاح الاقتصادي لمجموعة متخصصة متخصصة في الماليات

ــ أطالب الجماهير المصرية بالنزول إلى صناديق الانتخابات

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: برنامج عبدالسند يمامة بين الواقع والمأمول

ــ “السيسي”: يجب وقف الحرب الإسرائيلية بدون قيد أو شرط 

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الجريدة الورقية