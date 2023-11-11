هاتريك مبابي يقود باريس سان جيرمان لصدارة الدوري الفرنسي على حساب ريمس

نجح فريق نادي باريس سان جيرمان في تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف دون مقابل على نظيه فريق نادي ريمس، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد أوجست ديلاون الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الفرنسي بالموسم الحالي 2023 – 2024.

هاتريك مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ريمس

تمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من تسجيل هاتريك في شباك نادي ريمس في الدقيقة 3 مع بداية اللقاء وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 59، في حين جاء هدف الهاتريك في الدقيقة 82.

شهدت المباراة سيطرة من جانب باريس سان جيرمان على ريمس ليحقق الانتصار الثامن بالموسم الحالي، ويخطف نقاط الفوز ويستعيد صدارة الترتيب بـ 27 نقطة.

على الجانب الأخر توقف رصيد نادي ريمس عند النقطة 20 في المركز الرابع من الترتيب، بعدما تلقى الهزيمة الرابعة في الموسم الحالي، والتعثر السادس، ومهددًا بفقدان مركزه الحالي في حال فوز ليل.

مباراة باريس سان جيرمان المقبلة ستكون أمام فريق موناكو يوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر، بعد فترة التوقف الدولي.