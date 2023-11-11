تاليسكا على مقربة تحقيق رقمًا مميزًا في مباراة النصرالسعودي و الوحدة

يسعي البرازيلي تاليسكا نجم النصر السعودي تحقيق رقما مميزًا في لقاء الوحدة السعودي في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ13 في دوري روشن سعودي .

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كتب حساب أوبتا للاحصائيات مساء اليوم السبت إحصائية لتاليسكا قبل لقاء الوحدة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في تغريدة جاءت كالتالي :" يتطلع مهاجم النصر أندرسون تاليسكا أن يصل لـ50 هدفاً في دوري المحترفين (حالياً 48)، إن نجح في ذلك فيسصبح ثالث لاعب في تاريخ النصر يسجّل 50+ هدفاً (محمد السهلاوي 103 – عبدالرزاق حمدلله 77) – تاليسكا أكثر لاعبٍ حصدت أهدافه هذا الموسم نقاطاً (8 أهداف = 10 نقاط)..

ويقود تاليسكا هجوم النصر السعودي مع رونالدو في لقاء النصر والوحدة في إطار منافسات الجولة الـ13 في دوري روشن السعودي .

تشكيل النصر السعودي لمباراة الوحدة

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام – عبدالإلة العمري – محمد آل فتيل – أليكس تيليس.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سامي النجعي – أوتافيو مونتيرو.

في خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.