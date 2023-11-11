بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

بث مباشر النصر والوحدة، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة النصر ضد الوحدة والتي ستقام مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" للموسم الحالي 3023 – 2024.

ينتظر فريق النصر السعودي مهمة صعبة خارج قواعده أمام الوحدة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دوري روشن.

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ويتطلع النصر لمواصلة سلسلة انتصارات في الدوري السعودي لمزاحمة الهلال على الصدارة، حيث يحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فاز في تسع وتعادل في واحدة وخسر مباراتين، ويحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 16 نقطة، فاز في خمس وتعادل في واحدة وخسر ست مباريات.

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موعد مشاهدة مباراة النصر والوحدة والقناة الناقلة

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام – عبدالإلة العمري – محمد آل فتيل – أليكس تيليس.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سامي النجعي – أوتافيو مونتيرو.

في خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النصر أمام نادي الوحدة كل من راغد النجار وعبدالله مادو وعلي لاجامي ومحمد قاسم وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وسيكو فوفانا وعبدالرحمن غريب وخالد الغنام.

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