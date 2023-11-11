وزير الرياضة يحضر فعاليات اليوم الثاني لبطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور منافسات اليوم الثاني لمنافسات بطولة السباحة البارالمبية "سيتي" التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على حسن التنظيم ونجاح اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد يحيي يوسف ودور مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى مؤكداً أن البطولة نجحت باقتدار نتيحة الدعم الكبير التى تحظى به الرياضة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة كبيرة من المشاركين بالبطولة وكذلك قام بتسليم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للأبطال المتوجين بالميداليات.