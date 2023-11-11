عاجل
ارتفاع قتلي جنود الاحتلال إلى 43 جنديا في المعارك البرية داخل غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يحضر فعاليات اليوم الثاني لبطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب  والرياضة على حضور منافسات اليوم الثاني لمنافسات بطولة السباحة البارالمبية "سيتي" التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على حسن التنظيم ونجاح اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد يحيي يوسف ودور مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى مؤكداً أن البطولة نجحت باقتدار نتيحة الدعم الكبير التى تحظى به الرياضة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة كبيرة من المشاركين بالبطولة وكذلك قام بتسليم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للأبطال المتوجين بالميداليات.

مواد متعلقة

أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية

عودة العاهل الأردني لبلاده عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية بالرياض

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجونة
الجريدة الورقية