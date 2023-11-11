مانشستر يونايتد يصعق لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا غاليا على نظيره لوتون تاون مساء اليوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ12 في الدوري المصري الممتاز .

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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بدون أهداف بين مانشستر يونايتد ولوتون تاون .

في بداية الشوط الثاني سجل لينديلوف الهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59 من أحداث الشوط الثاني .

وبدأ مانشستر يونايتد بهذا التشكيل لمباراة لوتون تاون

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

في الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن

في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر يونايتد على لوتون تاون بهدف دون رد .

بهذه النتيجة ، رفع مانشستر يونايتد عند النقطة 21 ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد لوتون تاون عن المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط .