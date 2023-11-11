راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة لوتون تاون

أعلن الهولندي اريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الذي يخوض مباراة لوتون تاون في المباراة المرتقبة مساء اليوم السبت على ستاد أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ12 في دوري الإنجليزي الممتاز .

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تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة لوتون تاون

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

في الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن

في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو

موعد مباراة مانشستر يونايتد و لوتون تاون

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد و لوتون في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .