السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة لوتون تاون

راشفورد
راشفورد

أعلن الهولندي اريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الذي يخوض مباراة لوتون تاون في المباراة المرتقبة مساء اليوم السبت على ستاد أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ12 في دوري الإنجليزي الممتاز .

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة لوتون تاون.. راشفور يقود الهجوم

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة لوتون تاون

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

في الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن

في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو

موعد مباراة مانشستر يونايتد و لوتون تاون

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد و لوتون في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

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