قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطبيق البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بأيدي المحافظين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أمر امتحانات الشهادة الإعدادية يعد من سلطة المحافظين لذلك فإن الوزارة تترك لهم تحديد آليتها ومواصفاتها.

آلية امتحانات الشهادة الإعدادية

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن، المحافظ الذى يرغب في تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية له مطلق الحرية ومن لا يرغب لا يطبقه.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن الهدف من تطبيق البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية هو منع الغش والتسريب للامتحانات.

وطالب وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية بإعلان طريقة امتحانات الشهادة الإعدادية في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد لتحقيق الشفافية والنزاهة الكاملة.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة إعلان طريقة امتحانات الشهادة الإعدادية منذ بداية العام الدراسي الجديد حتى يتدرب الطلاب على نظام الأسئلة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستكمل إجراءات اكتشاف الموهوبين والمبدعين والنابغين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الأهم هو صيانة المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد لأن أمن وسلامة الطلاب نصب أعين كل مسئول في الوزارة، وعلى المدارس استقبال الطلاب بالترحاب والود، وتم تخصيص اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد للصفوف الأولى مع انتظام باقى الصفوف خلال الأسبوع الأول.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 ستكون مثل العام الماضى حتى يستعد الطلاب لنظام الامتحانات منذ بداية العام.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تطوير الثانوية العامة سيكون من خلال حوار وطني مجتمعي ومؤتمر قومي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ولن نفاجئ الطلاب بأي جديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج لا بد من أن يكون فيه ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى وليس الحفظ والتلقين، بل مناهج تساعد على بناء الشخصية وسيتم إعادة النظر فيها.

