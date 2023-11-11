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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الليلة.. حفل مسلم على مسرح ساقية الصاوي

مسلم
مسلم

يستعد  الفنان مسلم لإحياء حفل غنائي على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك، وذلك اليوم 8نوفمبر  في تمام الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يُقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه أغانية التى حققت نجاح كبير، ويحبها الجمهور مثل أغنية "اتنسيت".

الجدير بالذكر أن مسلم طرح مؤخرا، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سابوك فى البيت" على اليوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر محمود سليم، والحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

أغنية "سابوك في البيت" هى الأغنية الثالثة، من ألبوم المطرب مسلم الجديد، وهي أغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

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