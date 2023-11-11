حسن نصر الله: تصديا بطوليا من المقاومة الفلسطينية للاحتلال في قطاع غزة

أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن من يدير هذه المعركة ويقررها ويخوضها هو الإدارة الأمريكية وكل الضغط يجب أن يتوجه إلى الأمريكيين، وذلك بالتزمن مع القصف الإسرائيلي على عدد من المدنيين في قطاع غزة.

كلمة حسن نصر الله

وأوضح حسن نصر الله، أنه لم يعد هناك أحد في العالم لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة باستثناء الصوت الأمريكي الغريب.

وأضاف خلال كلمته المتلفزة التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تصديا بطوليا من المقاومة الفلسطينية للاحتلال في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال يخطئ مجددًا، وستفشل كل أهدافه ومجازر التاريخ، ومن بينها دير ياسين تشهد على ذلك، مشددًا على أن إسرائيل تزج بأقوى ألويتها، بقوات النخبة، لكنها لا تحقق أي إنجاز أو تقدم، مما يؤكد فشلها.

ونوه بأن عدد الصواريخ البالستية التي تمتلكها المقاومة أكبر بكثير مما تتصوره إسرائي، موضحًا أن الهدف مما يحدث في غزة هو الدفع إلى ثقافة الاستسلام والرضوخ للسياسات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة في كلمة له متلفزة من بيروت، إن معركة طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة في قطاع غزة ضد إسرائيل يوم السابع من أكتوبر ، عملية فلسطينية خالصة، مؤكدا أنها كشفت الوهن والضعف في جيش الاحتلال.

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز ما جاء في خطاب حسن نصر الله اليوم :

معركة طوفان الأقصى سيكون لها تداعيات على مستقبل تل أبيب و أحدثت زلزالا في إسرائيل.

على الدول العربية والإسلامية العمل على وقف العدوان على قطاع غزة.

انتصار غزة انتصار للفلسطينيين ولشعوب المنطقة في الشرق الأوسط.

معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وساحة.

شدد نصر الله على شرعية المعركة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

أوضح أن الأولوية الآن لوقف العدوان على قطاع غزة وضمان انتصار حركة حماس.

أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها إسرائيل الآن في حربها ضد حماس في غزة هو السعي وراء أهداف لا تستطيع تحقيقها.

إسرائيل لا يمكنها استعادة الرهائن إلا من خلال التفاوض.

وألقى نصر الله باللوم في الصراع وارتفاع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين على الولايات المتحدة