أبرز ما جاء من رسائل في خطاب حسن نصر الله اليوم

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، اليوم الجمعة في كلمة له متلفزة من بيروت، إن معركة طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة في قطاع غزة ضد إسرائيل يوم السابع من أكتوبر ، عملية فلسطينية خالصة، مؤكدا أنها كشفت الوهن والضعف في جيش الاحتلال.

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز ما جاء في خطاب حسن نصر الله اليوم :

معركة طوفان الأقصى سيكون لها تداعيات على مستقبل تل أبيب و أحدثت زلزالا في إسرائيل.

على الدول العربية والإسلامية العمل على وقف العدوان على قطاع غزة.

انتصار غزة انتصار للفلسطينيين ولشعوب المنطقة في الشرق الأوسط.

معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وساحة.

شدد نصر الله على شرعية المعركة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

أوضح أن الأولوية الآن لوقف العدوان على قطاع غزة وضمان انتصار حركة حماس.

أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها إسرائيل الآن في حربها ضد حماس في غزة هو السعي وراء أهداف لا تستطيع تحقيقها.

إسرائيل لا يمكنها استعادة الرهائن إلا من خلال التفاوض.

وألقى نصر الله باللوم في الصراع وارتفاع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين على الولايات المتحدة