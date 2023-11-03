عاجل
طيران الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ أحزمة نارية عنيفة شمال غزة
الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبرز ما جاء من رسائل في خطاب حسن نصر الله اليوم

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، اليوم الجمعة في كلمة له متلفزة من بيروت، إن معركة طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة في قطاع غزة ضد إسرائيل يوم السابع من أكتوبر ، عملية فلسطينية خالصة، مؤكدا أنها كشفت الوهن والضعف في جيش الاحتلال.

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز ما جاء في خطاب حسن نصر الله اليوم :

معركة طوفان الأقصى سيكون لها تداعيات على مستقبل تل أبيب و أحدثت زلزالا في إسرائيل.

على الدول العربية والإسلامية العمل على وقف العدوان على قطاع غزة.

انتصار غزة انتصار للفلسطينيين ولشعوب المنطقة في الشرق الأوسط.

معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وساحة.

شدد نصر الله على شرعية المعركة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

أوضح أن الأولوية الآن لوقف العدوان على قطاع غزة وضمان انتصار حركة حماس.

أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها إسرائيل الآن في حربها ضد حماس في غزة هو السعي وراء أهداف لا تستطيع تحقيقها.

إسرائيل لا يمكنها استعادة الرهائن إلا من خلال التفاوض.

وألقى نصر الله باللوم في الصراع وارتفاع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين على الولايات المتحدة

مواد متعلقة

تعاون بين الهلال الاحمر الكويتي والمنظمة العربيه للتنمية الزراعية

مدير عام غرفة التجارة والصناعة الكويتي يلتقي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية

مركز الاتصال الوطني: سفير البحرين لدى اسرائيل عاد إلى المملكة والسفير الإسرائيلي غادر إلى بلاده منذ فترة

السفيرة هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز دور التمريض والقبالة في الأنظمة الصحية

وزراء الصحة العرب يحذر من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية

الصحة العرب يعقد دورة طارئة لبحث الأوضاع الصحية في غزة والموضوعات المرفوعة للقمة التنموية بموريتانيا

البرلمان العربى يستنكر مجزرة جباليا ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية هذه المجازر في ظل هذا الصمت والعجز

أبو الغيط يدين قصف جباليا ويؤكد لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيال ما يجري
الجريدة الورقية