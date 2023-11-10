أصالة تكسر القواعد في حفل روائع بليغ حمدي والجمهور.. "عملاقة الفن الاصيل"

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري حالة من الجدل، بعد ظهورها على خشبة مسرح أبوبكر سالم في "بوليفارد رياض سيتي"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "موسم الرياض"، التي تُقام تحت شعار Big Time، لإحياء فقرتها بحفل "روائع بليغ حمدي"، وصعدت حافية القدمين والأمر الذي تسبب في دهشة الجماهير.

أصالة

فستان أصالة في حفل "روائع بليغ حمدي"

على عكس باقي زميلاتها اللواتي اعتمدت اللون الأسود في أول ظهور لهن على المسرح منذ فترة، ظهرت أصالة بفستان أبيض اللون بتصميم بسيط، بكسرات وبحزامين رفيعين تحت الصدر باللون الفضي.

أصالة

اختيار الـCape الدراماتيكي أفسد الإطلالة، وقالت شرطة الموضة إن الحزامين غير متناسقان مع الفستان وتصميمه، كما أخفى تصميم الفستان تماما، وكان من الأفضل ارتداء فستان ضيق على شكل الجسم أسفله.

ومن الناحية الجمالية فقد اختارت أصالة تسريحة شعر قصيرة مموجة بحرية، مع مكياج بسيط بألوانات النود وأحمر شفاه باللون الكشمير.

أصالة

أصالة تتصدر التريند بسبب حفل بليغ حمدي

أشاد الجمهور بأداء الفنانة أصالة في حفل روائع بليغ حمدي، وتصدر اسمها تريند موقع "إكس" تويتر سابقًا، وجاءت التعليقات كالأتي، " أسرتي قلبي وعقلي بطلتك يااسطورة ابدعت ياصولا"، " أيقونة الشرق أصالة"، " رائعة اصالة كانت نجمة الحفل بكل المقاييس أستاذة بالمغنى مطربة كبيرة"، "عملاقة الفن الاصيل هي جايه تكتسح وتخطف الانظار"، " الصوت اللي ما صار مثله ولا راح يصير"، " الله الله عليك يا أصالة على صوتك وإبداعك الاسطوري يانجمة هالفرقة ماتليق الا فيك"، " شكرا صولا الحب على هالسهرة الحلوة مع انه ماينشبع منك ولا من طلتك يا كبيرة ابدعت يا عظيمة بحبك صولاتي وبموت فيك"، " قمر الليله"، " أعجز اذا كان الموصوف أصالة و صوتها الأوهج صوتك للفن كالشمس للدنيا هي تنير العالم وصوتك يستنير به الفن".

أصالة

أصالة

حفل روائع بليغ حمدي بالسعودية

ضم حفل "روائع بليغ حمدي" 6 مطربين وهم: (أنغام، صابر الرباعى، أصالة، ماجد المهندس، نانسى عجرم، مى فاروق التي استبدلت بالمطرب السعودى طلال سلامة)، وأقيم الحفل مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض سيتى، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد.