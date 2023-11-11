بعد صعودها حافية.. أصالة تشعل أزمة بين رواد السوشيال ميديا "مشاغل تافهة "

تعرضت الفنانة السورية أصالة إلى انتقادات حادة، وأثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت على على خشبة مسرح أبوبكر سالم في "بوليفارد رياض سيتي"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "موسم الرياض"، لإحياء فقرتها في حفل "روائع بليغ حمدي" وهي حافية القدمين، إذ هاجم بعض متداولي السوشيال ميديا ظهورها على شاشات التلفزيون في حفل ضخم بدون حذائها والأمر الذي لا يتناسب مع كونها فنانة كبيرة.

بسبب حذاء.. انتقادات تلاحق إصالة

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة أصالة عقب ظهورها في حفل روائع بليغ حمدي دون حذاء، وانقسمت الرواد بين المؤيد لها والمعارض حيث جاءت تعليقات المعارضين كالأتي، " نجمة كبيرة حضورها جميل ومبدعة في الاداء وزي العسل ملاحظة ما حبيت انها حافية ، حفلة تكريمية لموسيقار كبير وحفل بهالضخامة كان لازم تلبس اي شي باجرها"، " كرمال هيك لازم تلبس اي شي مش ضروري مع كعب"، "من قله الأحذية اللي عندها".

وبعد موجة الانتقادات التي لاحقتها إلا أن هناك مجموعة كبيرة من وراد مواقع التواصل الاجتماعي دافعوا عن الفنانة وجاءت التعليقات كالأتي، " اصاله تعاني من الام في رجلها لذلك يضايقها الشوز وقت الغناء خليك بالصوت والاداء"، " ليش هي بتغني لك برجلها ؟ من متى صارت هذي ضروريات والجمهور يحسب لها حساب"، " ألف مرة قلنا أصالة فنانة بصوتها مو بسكلها ولا لبسها ولا أي شي"، " ونحنا جمهور اصاله بدنا راحتها وهي هيك مرتاحه وبتغني بمنتهى الروعه وين المشكله"، "بتمسكوا في مشاغل تافهة والله".

أصالة

فستان أصالة في حفل "روائع بليغ حمدي"

على عكس باقي زميلاتها اللواتي اعتمدت اللون الأسود في أول ظهور لهن على المسرح منذ فترة، ظهرت أصالة بفستان أبيض اللون بتصميم بسيط، بكسرات وبحزامين رفيعين تحت الصدر باللون الفضي.

اختيار الـCape الدراماتيكي أفسد الإطلالة، وقالت شرطة الموضة إن الحزامين غير متناسقان مع الفستان وتصميمه، كما أخفى تصميم الفستان تماما، وكان من الأفضل ارتداء فستان ضيق على شكل الجسم أسفله.

ومن الناحية الجمالية فقد اختارت أصالة تسريحة شعر قصيرة مموجة بحرية، مع مكياج بسيط بألوانات النود وأحمر شفاه باللون الكشمير.

حفل روائع بليغ حمدي بالسعودية

ضم حفل "روائع بليغ حمدي" 6 مطربين وهم: (أنغام، صابر الرباعى، أصالة، ماجد المهندس، نانسى عجرم، مى فاروق التي استبدلت بالمطرب السعودى طلال سلامة)، وأقيم الحفل مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض سيتى، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد.