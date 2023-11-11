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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جيرونا يستمر في التألق ويعزز صدارته بالدوري الإسباني

جيرونا ورايو فاليكانو
جيرونا ورايو فاليكانو

نجح  فريق جيرونا  بالفوز أمام رايو فايكانو بنتيجة هدفين لهدف ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني ليواصل صدارة الليجا.

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جيرونا يستمر في التألق ويعزز صدارته بالدوري الإسباني

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جيرونا يواصل إحراج ريال مدريد وبرشلونة ويهدد عرش قطبي إسبانيا في الليجا



ويستمر جيرونا في نتائجه الإيجابية ويعد مفاجأة هذا الموسم في مسابقة الدوري وذلك بعد ان قلب النتيجة لصالحه حيث أخذ رايو فايكانو اسباقية التسجيل عن طريق ألفارو جارسيا في قـ"5" ولاكن جيرونا قام بالرد بهدفين عن طريق أرتيم دوفبيك قـ"42" والبرازيلي سافيو قـ"65".


وينفرد جيرونا بصدارة الليجا برصيد 34 نقطة بفارق خمس نقاط عن الملكى ريال مدريد وأعطى فريق رايو فايكانو هدية للفريق في الجولة الماضية وذلك بعدما تعادل مع الميرنجي سلبيًا .

وحقق الفريق الفوز الحادي عشر هذا الموسم والخامس على التوالى منذ أن تلقى هزيمته الوحيدة أمام الريال والتى انتهت بنتيجة ثلاث أهداف دون رد.

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