جيرونا يستمر في التألق ويعزز صدارته بالدوري الإسباني

نجح فريق جيرونا بالفوز أمام رايو فايكانو بنتيجة هدفين لهدف ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني ليواصل صدارة الليجا.





ويستمر جيرونا في نتائجه الإيجابية ويعد مفاجأة هذا الموسم في مسابقة الدوري وذلك بعد ان قلب النتيجة لصالحه حيث أخذ رايو فايكانو اسباقية التسجيل عن طريق ألفارو جارسيا في قـ"5" ولاكن جيرونا قام بالرد بهدفين عن طريق أرتيم دوفبيك قـ"42" والبرازيلي سافيو قـ"65".



وينفرد جيرونا بصدارة الليجا برصيد 34 نقطة بفارق خمس نقاط عن الملكى ريال مدريد وأعطى فريق رايو فايكانو هدية للفريق في الجولة الماضية وذلك بعدما تعادل مع الميرنجي سلبيًا .

وحقق الفريق الفوز الحادي عشر هذا الموسم والخامس على التوالى منذ أن تلقى هزيمته الوحيدة أمام الريال والتى انتهت بنتيجة ثلاث أهداف دون رد.