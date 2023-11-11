أندية الدوري السعودي تجيب هل الأفضل اللاعب الأجنبي أو المحلي؟ "أرقام"

اختيارات النصر الخاطئه تُضعِف دفاعه وخطة ذكية للمستقبل

ركزت أندية الدوري السعودي خلال السنوات الاخيره على الدعم بعدد من المحترفين ليكون الفريق أقوى، حتى كادت تمتلك قائمة كاملة من الأجانب وبالتالي إنتهاء دور اللاعب المحلي داخل صفوف الفريق، ليكون بديلًا عند احتياج الفريق لخدماته.

أصبح نادي النصر من بين الأندية التي ضمت عدد كبير من المحترفين بالرغم من امتلاكها اسماء جيده في صفوفها، مما وضع الفريق في موقف صعب مع بداية الموسم الحالي فضلًا عن خسارة عدد من اللاعبين الراحلين، لكنهم نجحوا في التعويض بصفقات جديدة في الموسم الحالي.

صفقات النصر الغريبة سببًا في إعادة الهيكلة

من بين صفقات نادي النصر الغريبة في الموسم الماضي هي التعاقد مع الحارس البرازيلي روسي الذي شارك في 8 مباريات فقط استقبلت شباكه خلالها 3 أهداف، كمعار لمدة موسم.

ثاني الصفقات التي رحلت بيتي مارتينيز الذي شارك في الموسم خلال 9 مواجهات فقط بواقع 503 دقيقة بمختلف المسابقات ولم يساهم في أي هدف، رحل اللاعب بسبب كثرة الإصابات، ومن بين فتراته مع العالمي الغياب لمدة 15 لقاء متتالي لإصابة.

ثالث اللاعبين هو جلال الدين ماشاريبوف، والذي كان سببًا في كثير من حالات الجدل بالموسم الماضي بعدما شارك في 16 لقاء، تقريبًا نصف مباريات الموسم، ولم يسجل أي هدف وله مساهمة وحيدة خلال 508 دقيقة لعبها بقميص العالمي، 15 لقاء في مسابقة الدوري 9 منهم نزل كبديل.

رحيل أجانب النصر وضم أسماء عالمية

من بين الصفقات الراحلة عن نادي النصر اللاعب فينسينت أبوبكر وبيتي مارتينيز ولويس جوستافو والفارو جونزاليس وجيسلان كونان، بالرغم من استغناء الإدارة عنهم لكنهم جعلوا العالمي يمتلكون خط دفاع قوي استقبل 18 هدف فقط في مسابقة الدوري بالموسم الماضي طوال 30 لقاء، بعدما سجل الفريق 63 هدف.

في الموسم الحالي حتى الآن استقبلت شباكه 14 هدف في 12 لقاء، وبالرغم من اختلاف المنافسات والأسماء لدى الفرق المنافسة عن الموسم الماضي، لكن النصر أيضًا طور فريقه بشكل كبير.

تعاقد العالمي مع إيمريك لابورت وسيكو فوفانا ومارسيل بروزوفيتش وأوتافيو واليكس تيليس في الوسط والدفاع، لكنها مازالت تستقبل أهداف لغياب التفاهم قليلًا، فضلًا عن دورها الهجومي الذي يعوض النقص الدفاعي.

العامل الهجومي يساعد رونالدو على التألق

سجل النصر في الموسم الماضي 63 هدف بمسابقة الدوري فقط، هذا الموسم حتى الآن مسجل 33 هدف بعد مرور 12 جولة.

تطور كثيرًا العامل الهجومي في النصر والذي جعل رونالدو يساهم في 19 هدف بمسابقة الدوري فقط هذا الموسم حتى الآن 12 منهم كتسجيل، بالفعل ليس رونالدو الوحيد الذي يسجل فهناك تاليسكا الذي سجل 8 أهداف بدوري روشن وأيضًا ماني صاحب الـ 6 أهداف، مما يؤكد على قوة هجوم العالمي في الموسم الحالي والذي يمتلك عبدالرحمن غريب صاحب الـ6 مساهمات تهديفية.

محليات نادي النصر

ومن جانب عناصر الفريق المحلية فعتبر الثلاثي أيمن يحيي "جناح أيمن" وخالد الغنام "جناح أيمن" وسامي النجعي "وسط ملعب"، هم الأكثر تعرضًا للظلم في تشكيل لويس كاسترو، والذي يعمل على إعطائهم وقت قليل حتى لا ينخفض المعدل البدني والفني لكل لاعب.

ويحصل كل لاعب من الثلاثي على 10 دقائق تقريبًا في كل لقاء يشارك فيه،لكن الاكثر تأثيرًا منهم هو أيمن يحيي – رغم كونه بديل – ساهم في 5 اهداف خلال 109 دقيقة لعبها.

في الاخير، كان على إدارة النصر القيام بعملية إعادة الهيكلة في صفوف الفريق للتخلص من الأسماء التي لم تكن ستفيد الفريق حتى بعد استقرار حالتهم البدنية، مع تكوين فريق من المحليين يكون قادر على خوض أي لقاء حال غياب عنصر أساسي.

ليرى النصر أحد أندية الدوري السعودي أن اللاعب الأجنبي هو الأهم ويعتبر المحلي كبديل فعال.