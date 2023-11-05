جيرونا يواصل إحراج ريال مدريد وبرشلونة ويهدد عرش قطبي إسبانيا في الليجا

يواصل جيرونا إنطلاقته الممزية في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد إعتلاءه جدول الليجا ليستمر في إحراجه لكبار الكرة الإسبانية.



يتصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الليجا.



نجح جيرونا في خطف الأضواء خلال فترة قصيرة في مسابقة الدوري الإسباني، وبات منافسا قويا على اللقب ليهدد عرش ريال مدريد وبرشلونة والأتلتي.



وصل جيرونا إلى النقطة 31 ليعتلي صدارة الدوري الإسباني، بعد خوض 12 مباراة ليبتعد عن الملكي قبل خوضه مباراته من نفس الجولة أمام رايو فاليكانو.



وصول جيرونا إلى الصدارة في أكثر من مناسبة، وتعتبر تلك المرة مؤقتة أيضًا مع انتظار مباراة ريال مدريد لكن الأمر يعد ملفتا من فريق حديث الوجود في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليحقق إنطلاقة مبهرة، ولم يتلقى سوى هزيمة واحدة كانت أمام الملكي، وتعادل في لقاء وحيد أيضًا، وحقق الانتصار في 10 مباريات حتى الأن.



وتفوق جيرونا على أندية خيتافي وإشبيلية ولاس بالماس، وغرناطة، ريال مايوركا وفياريال وقادش، وألميريا وسيلتا فيجو، وأوساسونا، فيما تعادل مع ريال سوسييداد.



بات جيرونا ثالث فريق بخلاف كبار الدوري الإسباني (ريال مدريد وبرشلونة) الذي يحقق الانتصار في 10 مباريات على الأقل في أول 12 لقاء له في الموسم الكروي في الدوري، بعدما سبقه ناديي ريال بيتيس 1935، وأتلتيكو مدريد في 2013، بـ 10 انتصارات، والأتلتي مجددا في 2014 بـ 11 لقاء.



جيرونا الأقوى هجوميا بالدوري الإسباني



يعتبر جيرونا أقوى خط هجوم بعد مرور 12 مباراة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، بمعدل هدفين في كل لقاء، بعدما سجل 29 هدفا، وتلقت شباكه 15 هدفا.



ويعتبر ريال مدريد المنافس الأبرز لـ جيرونا في الوقت الحالي بعد ابتعاد برشلونة قليلا عن الصدارة، ويأمل النادي الكتالوني في السير على خطى ديبورتيفو لاكورونيا، وتكرار المعجزة التي حققها أحد الأندية التاريخية في نهاية التسعينات ومطلع الألفية الحالية 1999-2000.



كان ديبورتيفو لاكورونيا توج ببطولة الدوري الإسباني ليسقط هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على الألقاب المحلية، وجاء برشلونة خلفه وصيفا بفارق خمس نقاط، بعدما جمع لاكورونيا بـ69 نقطة.



لم يقف ديبورتيفو لاكورونيا عند ذلك بعد حصل على وصافة مسابقة الدوري الإسباني في موسمين متتاليين بفارق 7 نقاط عن الملكي، الذي توج بلقب 2001، وفالنسيا 2002.



مدرب جيرونا:

قال ميشيل مدرب جيرونا بعد الانتصار على أوساسونا: بعيدًا عن الثلاثة الكبار، ( ريال مدريد - برشلونة - أتليتكو ) أحلم أن ينهي فريقي بين المركزين الرابع والسادس ، مع العلم بالصعوبة والضغط الذي سوف أمارسه على نفسي وعلى النادي لأنه ليس هدفنا الأساسي ، الان نحن قريبين جدًا من ضمان الهدف الأساسي وهو البقاء ومن ثم سوف ننظر إلى الهدف الاخر.

معجزة ليستر:



لم يخف إريك جارسيا لاعب جيرونا حلمه بتحقيق لقب الدوري الإسباني على خطى ليستر سيتي الذي حقق معجزة بتحقيق لقب البريميرليج في عام 2016 بقيادة مدربه رانييري، وصرح قائلا بعد نهاية المباراة: الجميع يتذكر ما فعله ليستر سيتي، لكنني أعتقد أن الوقت مبكر جدًا. علينا التركيز الان على مُباراة رايو.