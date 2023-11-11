الخميس 23 نوفمبر حفل سوزان مختار بشارع المعز

تستعد الفنانة سوزان مختار لتقديم حفلا غنائيا بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، وذلك يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساءً، ويقام الحفل برعاية صندوق التنمية الثقافية وبيت الغناء العربي ومديره الدكتور علاء فتحي.

ومن المقرر أن تقدم سوزان خلال الحفل باقة من أغانيها الخاصة والتي منها "من الآخر كده" كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم توزيع عمرو الخضرى، وأغنية "فاتك تشوف" كلمات محمد غانم وألحان حسن دنيا، وأغنية " زى بعضه " كلمات أحمد السلامى وألحان عاطف سعيد وتوزيع أحمد علاء ، وأغنية "تعيشى يا مصر " كلمات فتحى جاد والحان محسن الشيمى وتوزيع أحمد وجدى.

وتقدم أيضًا سوزان خلال الحفل باقة لكبار مطربي الزمن الجميل منها : "سواح " لعبدالحليم حافظ ، "الحب كله " لأم كلثوم، "القريب منك بعيد" لنجاة الصغيرة ، "أنت مين ياللى انا مش عارفك" لمحمد رشدى، وأغنية "الكيف " لرمضان البرنس، و"اللى تعبنا سنين ف هواه " لفاتن فريد، " الأسامي " لفاتن فريد.

وكانت سوزان مختار قد شاركت من قبل في حفلات ليالي التليفزيون عام 2008، ومهرجان مونديال فستيفال هولندا 2008 ، ومهرجان موازيين بالمغرب عام 2010، والعيد الوطني للإمارات عام 2011، واليوم الوطني بدولة الكويت عام 2016 ، كما شاركت في ثلاثة أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية هي : "غنوة الليل والسكين ، مأساة جيفارا ، أدهم الشرقاوي"، ولها ثلاثة كليبات هي " من الآخر كده ، فاتك تشوف ، تعيشي يا مصر " .