ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 11 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بواقع 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا سعر 2590 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2590 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2960 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2713 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2220 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1726 جنيهات، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1480 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1110 جنيها، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 20720 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1939 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 204.52 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 233.74 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 214.26 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 175.31 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 136.35 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,270.13 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,273.88 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 257.11 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 613.57 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,215.45 ريال سعودي.