فرصة للشراء.. تراجع أسعار سبائك الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

سعر سبيكة الذهب.. شهدت أسعار سبائك الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بمحال الصاغة، اتخفاضًا جديدًا في منتصف التعاملات بالصاغة، بعد تراجع أسعار المعدن الأصفر، ليسجل عيار 24 نحو 2971 جنيهًا بدون مصنعية، وهو العيار السائد لسبائك الذهب.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار سبائك الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة بأسواق الصاغة المصرية، لذا في تحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تخص هذا الملف الذي يهتم به أغلب الشعب المصري، لاسيما الاستثمار الآمن في الذهب الذي يراه الأغلبية من أهم الاستثمارات التي طرحت أخيرًا، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة

سبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2971 جنيهًا بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7427 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14855 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29710 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 59420 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 92294 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 148550 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 297100 جنيه.

مصنعيات سبائك الذهب اليوم الجمعة

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.