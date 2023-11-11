مطرانية صنبو وديروط يستضيف الاجتماع العام الإثنين المقبل

تستضيف مطرانية صنبو وديروط، الإثنين المقبل، الاجتماع الروعى العام للأقباط الأرثوذكس بمقرها بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يتخلل الاجتماع المقرر إقامته برئاسة نيافة الأنبا برسوم مطران الايبارشية، إلقاء العظة الروحية كما يشهد عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وفق الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية متنوعة.

تعيد الكنائس القبطية هذه الأيام تذكار تكريس كنيسة مارمرقس الرسول وظهور رأسه في الإسكندرية، والتي تأتي بعدما احتفلت بمناسبات عدة من أبرزهم عيد الصليب المجيد وذكرى العثور عليه بصعوبة بالغة ويرجح التاريخ السبب في عدم تمكنهم من العثور عليه قبل هذا التاريخ أن الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلاديًا وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقوتها من أجل البحث عن الصليب المنشود.