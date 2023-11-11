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السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مطرانية صنبو وديروط يستضيف الاجتماع العام الإثنين المقبل

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تستضيف مطرانية صنبو وديروط، الإثنين المقبل، الاجتماع الروعى العام للأقباط الأرثوذكس بمقرها  بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

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"أديب جودة" بالقدس لـ"الوفد": "المطران والرهبان نجوا بأعجوبة من قصف كنيسة برفيريوس بغزة"

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الوفد داخل كنيسة برفيريوس بغزة بعد تعرضها للقصف.. بالفيديو

يتخلل الاجتماع المقرر إقامته برئاسة نيافة الأنبا برسوم مطران الايبارشية، إلقاء العظة الروحية كما يشهد  عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وفق  الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية متنوعة.

تعيد الكنائس القبطية هذه الأيام تذكار تكريس كنيسة مارمرقس الرسول وظهور رأسه في الإسكندرية، والتي تأتي بعدما احتفلت بمناسبات عدة من أبرزهم عيد الصليب المجيد وذكرى العثور عليه بصعوبة بالغة ويرجح التاريخ السبب في عدم تمكنهم من العثور عليه قبل هذا التاريخ أن الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلاديًا وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقوتها من أجل البحث عن الصليب المنشود.

الجريدة الورقية