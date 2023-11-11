بعد استدعاء طلال حاجي.. من هو أصغر لاعب في تاريخ المنتخب السعودي

اعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي مانشيني، إستدعاء الاعب الشاب طلال حاجي لاعب فريق نادي الاتحاد، ليطرح الجمهور معها تساؤل حول من هو أصغر لاعب في تاريخ المنتخب السعودي.

ظهر طلال حاجي في قائمة المنتخب السعودي لأول مرة بعدما كان يمثل منتخبات الفئات السنية الأقل، ومعه ظهورة قال الجمهور أنه أصغر لاعب في تاريخ المنتخب السعودي، وهو ما نوضحه لكم من خلال التقرير التالي.

من هو أصغر لاعب في تاريخ المنتخب السعودي

ظهر اسم طلال حاجي - مواليد 2007/9/16 – في قائمة المنتخب السعودي المستدعاه لمواجهتي باكستان والأردن، ليكون أصغر الأسماء المستدعاة في القائمة.

وفي حال مشاركة طلال حاجي في أي من مواجهتي باكستان أو الأردن فلن يصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ المنتخب السعودي، إذا فمن هو الأصغر سنًا؟.

ووفقًا لموضع المنتخب السعودي فإن أحمد جميل هو أصغر لاعب يشارك في تاريخ المنتخب السعودي حينما كان بعمر 16 عاماً و53 يوماً، ويأتي في المركز الثاني خالد مسعد بعمر 16 عاماً و87 يوماً، ثم يأتي خلفه عبد الرحمن الرومي بعمر 16 عاماً و117 يوماً.

حتى الآن فإن طلال حاجي سيكون ثاني أصغر لاعب في تاريخ المنتخب السعودي يشارك في مباراة رسمي، ففي يوم المباراة الأولى سيكون اللاعب بعمر 16 عاماً و61 يوماً، والمواجهة الثانية أمام الأردن سيكون بعمر 16 عامًا و66 يومًا، ومن المتوقع ان يُدون اللاعب اسمه في سجلات الصقور خلال أيام.