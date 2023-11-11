رئيس إيران: عدوان الاحتلال على غزة يعادل 7 قنابل ذرية (فيديو)

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن ما شهده قطاع غزة خلال آخر 5 أسابيع شهد بشاعة الاحتلال.. وغزة تتعرض لحصار وتعتبر أكبر سجن في العالم.

وتابع رئيس خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، اليوم السبت، أن الكيان الصهيوني استهدف قطاع غزة بشكل كامل واستخدام القنابل الضوئية المحظورة.. تم قتل أكثر من 11 ألف مدني من الأبرياء.. و3 آلاف شخص تحت الأنقاض.. والضحايا من النساء والأطفال الأبرياء فضلا عن الهجوم على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وهو جانب آخر لهذا الاعتداء على غزة.. ونحن علينا مسئولية وما هي جريمة هؤلاء الأطفال في القتل؟.. ويجب على الجميع تحديد صفهم.. صف البنيان المرصوص أم الوقوف في صف الأعداء.. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أمرت وهي شريكة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. إسرائيل ولد غير شرعي لأمريكا.. وأمريكا تدعم الكيان الصهيوني وتدعمه في مواجهة الأطفال الأبرياء".

وأضاف أن "أمريكا شجعت الاحتلال على القيام بهذه الأعمال ضد غزة وفلسطين.. والكيان الصهيوني يقوم بقتل الشعب الفلسطيني في مخالفة للقواعد الدولية والأسطول الأمريكي أرسل للمنطقة.. وبذلك أمريكا دخلت الحرب لصالح إسرائيل وتوفر له الدعم الشامل في مجلس الأمن ومنع المصادقة على قرار يمنع قتل الشعب الفلسطيني.. أمريكا أفسحت المجال لهم من أجل القتل والسفك.. فضلا عن الدعم العسكري عبر أنواع مختلفة من الأسلحة.. وتزويدهم بالذخائر وتوفر لهم الأموال والوقود وإرسال شحنات كبيرة من السلاح وترسل إلى إسرائيل يوميا.. ما حدث في غزة يعادل 7 قنابل ذرية.. هذه الجريمة تعني المشاركة من قبل الولايات المتحدة.. والدور الأمريكي هو الأسوأ والمفاسد كلها تمكن في أمريكا.. وأمريكا تقتل في العديد من مناطق العالم.. وتأجج المعركة".

وأشار إلى أن السلام على القدس على غزة وأهلها السلام على المقاومة الفلسطينية العزيزة في فلسطين ولبنان، فلسطين المفتاح للكرامة الإسلامية والإنسانية، متابعا: "يسرني أن أتوجه بالشكر للسعودية لاستضافة هذه القمة المهمة المشتركة للدول العربية والإسلامية من أجل الحديث عن القضية الفلسطينية.. فلسطين تواجه جرائم كبيرة".

وواصل رئيسي : "إسرائيل تكره العالم قيام هذا الكيان السفاك القاتل في العالم الإسلامي من أجل السيطرة على المنطقة ولكن ماذا علينا أن نفعل حاليا؟.. المنظمات الدولية وهي تحت سيطرة أمريكا فشلت في التعامل مع العدوان في غزة".

السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولي.