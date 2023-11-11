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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

دقيقة وصريحة وحاسمة.. وزير الأوقاف يشيد بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية

محمد مختار جمعة وزير
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أشاد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بكلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمام القمة العربية، مؤكدًا أنها دقيقة وصريحة وحاسمة، وندعم بقوة كل ما أكد عليه في كلمته، من الدعوة إلى :

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وزير الأوقاف: كلمة الرئيس أمام القمة العربية الإسلامية دقيقة وصريحة وحاسمة

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أولًا: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.

 

ثانيًا: وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم.

 

ثالثًا: اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

 

رابعًا: ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

 

خامسًا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية".

 

سادسًا: إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.

 

وأكد وزير الأوقاف أن القمة العربية الإسلامية كشفت أمام العالم طبيعة الاحتلال الاسرائيلي الدموية، ووضعت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى أمام ضميرها الإنساني، فإما إلى عالم يحكمه القانون والبعد الإنساني، أو إلى انفلات قد لا يسلم من عواقبه أحد لا قاصيًا ولا دانيًا.

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