انطلاق أعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة

بدأت، منذ قليل، أعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة بالرياض.



كان القادة والرؤساء العرب بدأوا فى التوافد، منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمة وكان فى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السورى بشار الأسد.



تبحث القمة الطارئة المشتركة توحيد الجهود العربية والإسلامية من أجل وقف العدوان على غزة وتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة.



وقال بيان الخارجية السعودية إن القمة تأتى استشعارًا من قادة الدول من أجل توحيد الجهود فى ظل الظروف الحالية.

ويبحث القادة العرب والمسلمين فى اجتماع القمة الطارئة، الذى دعت إليه السعودية، اتخاذ موقف عربى موحد بضرورة وقف العدوان الإسرائيلى على غزة، والعودة إلى المفاوضات وحل الدولتين.



من المنتظر أن يجدد القادة رفضهم القاطع والتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين، والتأكيد على بقاء أصحاب القضية على أرضهم لتفادى حدوث نكبة جديدة على غرار نكبة 48.