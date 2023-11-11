رئيس جامعة الأزهر يفتتح المعسكر التدريبي لدورة الاحتضان الأولى بحاضنة الأعمال التكنولوجية

افتتح اليوم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط والدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة بقنا و مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال و الحاضنات التكنولوجية بالجامعة، فعاليات المعسكر التدريبي لدورة الاحتضان الأولى بحاضنة رواق بفرع جامعة الأزهر بأسيوط والذي يحضره عدد ٢٣ شركة ناشئة و فرق عمل من محافظات أسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر و الوادي الجديد لديهم أفكار في مجالات الغذاء و الزراعة و الطاقة و المياه و إعادة تدوير المخلفات و التكنولوجيا الخضراء. و يقام المعسكر التدريبي بالتعاون مع كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بقاعة الاجتماعات و التدريب بقسم النبات و الميكروبيولوجى.

و في كلمته رحب الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة بكل رواد الأعمال الشباب من الطلاب و الخريجين و الباحثين الذين تاهلوا لحضور هذا المعسكر التدريبي ووجه سيادته الشكر للأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على دعمه الكبير لمنظومة الحاضنات التكنولوجية بالجامعة و أن جامعة الأزهر حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم لرواد الأعمال من خلال إنشاء ٤ حاضنات أعمال تكنولوجية في كلية الهندسة بقنا و كلية الصيدلة بنات بالقاهرة و كلية العلوم بنات بالقاهرة و أحدثها بفرع جامعة الأزهر بأسيوط التى نتواجد بها اليوم بين أبنائنا و بناتنا المتدربين بالحاضنة.

و أفاد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأن حاضنة رواق أسيوط أحدث حاضنات سلسلة الحاضنات التكنولوجية "رواق" بجامعة الأزهر و المنشأة بالتعاون مع البرنامج القومي للحاضنات "إنطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتى تعد الأولى من نوعها بفرع جامعة الأزهر بأسيوط و التى تقدم خدماتها ليس فقط لمنسوبي جامعة الأزهر وإنما تمتد لكل الطلاب و الخريجين في الوجه القبلي من داخل و خارج جامعة الأزهر.

وأشار الدكتور محمد جلال مدير الحاضنة بأنه تم إعداد برنامج تدريب متميز لمدة ثلاثة أسابيع ليشمل أحدث النظم في كيفية رواد الأعمال على تطوير أفكارهم و منتجاتهم و إعداد نموذج و خطة العمل و دراسة الجدوى و دراسة احتياجات السوق و طرق العرض ويعتمد على قيام المتدربين بإنجاز عدد من المهام على أرض الواقع لتطبيق ما يتم التدريب عليه بما يضمن نجاح المشروع و ان الشركات التى سوف تفوز في نهاية المعسكر التدريبي من خلال لجنة التحكيم ستحصل على دعم مالي يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه لكل فكرة مشروع مقدمة من برنامج إنطلاق بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالإضافة إلى الدعم الفنى و الاستشارات و المعامل البحثية بمقر الحاضنة.

ويشرف على التدريب ويقوم به عدد من الخبراء المتميزين في مجال ريادة الأعمال و أعضاء فريق العمل بالحاضنة أ.د. محروس على بكلية الهندسة بقنا و أ.د. إيمان مصطفى بكلية التجارة بنات بأسيوط و د. وليد صابر بكلية الطب بأسيوط و د. أحمد يوسف بكلية الزراعة بأسيوط و د. عبد الله عليان بكلية العلوم بأسيوط و د. اسلام سمير بكلية البنات بأسيوط و د. أحمد ضاحي مدير مركز TIEC بأسيوط.