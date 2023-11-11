أردوغان: موقف الغرب مما يحدث في غزة "حالة جُبن" (فيديو)

أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن موقف الغرب من ما يحدث في غزة هو حالة جبن وفقدان للضمير، ولا يمكن القبول بالأعمال الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

وتابع "أردوغان" خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، اليوم السبت، أن إسرائيل تحاول أن تنتقم من أحداث 7 أكتوبر والتي لا يؤيدها كثير منا بقتل الأبرياء ونحن لا يمكن ان نقبل بذلك، ونحن حسب تقارير الأمم المتحدة 12 ألف فقدوا حياتهم 70 % منهم من الأطفال والنساء من الفلسطينيين في غزة ورام الله وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها ولا يمكن اعتبارها ذريعة لأى فعل كان وبقاء العالم صامت أمر يخجلنا جميعا، والدول الغربية لم تناشد حتى بوقف إطلاق النار.

وتابع أنه يقتل الآلاف في غزة ولا أحد يحرك ساكنا هذه حالة جبن وفقدان للضمير ومن يسكت على الظلم يشارك فيه على حد سواء، الغرب كان يدعى حقوق الإنسان ونسوا ذلك أمام إسرائيل، نحن أيضا ننتظر الدول الداعمة لإسرائيل أن تصغى للنداءات، وما علينا إلا أن نبذل جهودنا ونحيى الدول التي بذلت جهودها وبالتعاون مع أخوتنا المصريين أرسلنا 10 طائرات إلى العريش واليوم تحركت سفينة مدنية وستصل ميناء العريش وسنوالي مساعينا لعلاج الأطفال مرضى السرطان خاصة.

وأضاف أنه سيتم دعوة السيدات الأولى لقادة ورؤساء الحكومات من أجل فلسطين وهدفنا أن يتم إيصال المساعدات الإنسانية بلا توقف والوصول إلى وقف إطلاق النار نهائيا وليس مؤقتا ويجب أن تستمر المساعدات بلا توقف وخاصة للمستشفيات وتوفير الوقود، لا بد من بذل الجهود لتبقى البوابات مفتوحة دائما والعمل على محاسبة إسرائيل وبدء التحقيقات فورا، ولا بد على إسرائيل أن تدفع التعويضات لأنها الولد المدلل غير المحاسب على تصرفاته ولا يمكن أن نترك أخوتنا الفلسطينيين وحدهم ويجب أن يعلم الجميع نحن سنبذل قصارى جهدنا لإعادة بناء غزة.