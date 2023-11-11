مستقبل وطن: القمة العربية الإسلامية تأكيدًا على الرفض لما يفعله جيش الاحتلال بغزة

قمة القاهرة للسلام كانت البداية..

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى القمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، تأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، بداية من التحركات الدولية، والاتصالات الخارجية وعلى الصعيدين العربى والإقليمى.





وأضاف عبد اللطيف، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى دعم القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تحركات فى شتى المجالات، وعقد قمة القاهرة للسلام 2023 والخروج بعدد من التوصيات التي تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، وضرورة وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات للأشقاء الفلسطينين، إضافة إلى أنها وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته ، ومن ثم القمة كانت الشرارة الأولى لحلحلة القضية والأزمة بشكل عام.



وأكد أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن القمة العربية الاستثنائية تضع المجتمع الدولي ايضا امام مسئولياته بشأن القضية الفلسطينية وما يقوم به جيش الاحتلال من مجازر وحرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، ووضع حد لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط التهجير القسري، ومن ثم القمة سيكون لها توصيات بشأن التمسك بأن حل الأزمة الفلسطينية لن يكون إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.