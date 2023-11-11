التحقيق مع سيدة وآخرين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من عاملين بمحل مصوغات والاستيلاء على متعلقات أحدهما.

وتمكنت الداخلية من ضبط مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة مشغولات ذهبية من عاملين بمحل مصوغات والاستيلاء على متعلقات أحدهما، حيث تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك محل مجوهرات).

وتبين قيام سيدة بالتواصل معه عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلب (قطعة مشغولات ذهبية) وتسليمها لها بدائرة المركز ، فقام بإرسال عاملان بذات المحل للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية.

وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص أخر باعتراضهم، فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته قطعة المشغولات الذهبية المشار إليها، ولم يتمكن الثانى من ذلك فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء منه على ساعة يده وهاتفه وقاما بتركه، ولاذا بالهرب.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل - عاطلان - مقيمين بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (ساعة اليد والهاتف المستولي عليهما والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم منتحل صفة طبيب ويدير عيادة بمخالفة للقانون.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

ألقت مباحث الجيزة القبض على شخصين؛ لقيام أحدهما بانتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية تم استهداف العيادة وأمكن ضبط (مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف إستقبال بالعيادة، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وذلك لقيام الأول بانتحال صفة طبيب وإدارة العيادة.

وعثر بمقر العيادة على بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى)، وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة شخص تخلص من حياته شنقًا داخل غرفته بمحل سكنه في الجيزة لحين الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمتوفي وبيان م بها من إصابات.