السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

صور

وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره (صور)

محكمة قليوب بعد التطوير
محكمة قليوب بعد التطوير

افتتح اليوم السبت المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة قليوب بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.

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وزير العدل يلتقي قضاة الإسكندرية والبحيرة ومطروح

محكمة قليوب بعد التطوير

واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

محكمة قليوب بعد التطوير
محكمة قليوب بعد التطوير
 
محكمة قليوب بعد التطوير
 
محكمة قليوب بعد التطوير
 

محكمة قليوب قبل التطوير

وجدير بالذكر أن هذا المبنى أنشئ عام ١٩٦٢، ولم يسبق رفع كفاءته على هذا النحو.

محكمة قليوب قبل التطوير
 
محكمة قليوب قبل التطوير
 

وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطارخطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين. وفي ختام اللقاء هنا الوزير السادة القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ سيادته العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملات المواطنين.

محكمة قليوب قبل التطوير
 

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