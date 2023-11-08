الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير العدل يلتقي قضاة الإسكندرية والبحيرة ومطروح

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى اليوم الثلاثاء  المستشار  عمر مروان وزير العدل وفدا من قضاة الأسكندرية  والبحيرة ومطروح ومجلس إدارة نادي قضاة الأسكندرية،  برئاسة المستشار سعد السعدني ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة  . 
 

txt

وزير العدل ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان مؤتمر التحديات والآفاق القانونية

txt

أعضاء هيئة قضايا الدولة يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت بها عن الاسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي ، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

 

أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد لمبني الوزارة و قطاعاتها و قاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.

 

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة الأسكندرية ، الشكر والامتنان لوزير العدل لما شاهده والوفد المرافق له ، من طفرة تقنية فى سير عمل الوزارة لاسيما فى مجالي الأرشفة الألكترونية و تأمين الوثائق ، يما يحمى الوثائق من الفقد و التزوير . 

 

وفى كلمته أكد وزير العدل أن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق كما أشاد بالآداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء  لأداء رسالتهم ، مؤكداً على أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة ، وصولاً لتحقيق عدالة ناجزة يشعر بها المواطن ، وتسهم بشكل فعال في إنجازات الوطن تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

نائب وزير السياحة: مصرستظل داعية للسلام القائم على العدل

وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية

وزير العدل الفلسطيني: الفصائل الفلسطينية حركات مقاومة تناضل ضد الاحتلال لتقرير المصير

وزير العدل الفلسطيني: ما يحدث في غزة جرائم حرب تنعقد عليها المسؤولية الجنائية

وزير العدل الفلسطيني: ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية (فيديو)

وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يتفقدان محكمة استئناف الإسكندرية

الجريدة الورقية