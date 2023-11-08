وزير العدل يلتقي قضاة الإسكندرية والبحيرة ومطروح

التقى اليوم الثلاثاء المستشار عمر مروان وزير العدل وفدا من قضاة الأسكندرية والبحيرة ومطروح ومجلس إدارة نادي قضاة الأسكندرية، برئاسة المستشار سعد السعدني ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة .



وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت بها عن الاسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي ، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد لمبني الوزارة و قطاعاتها و قاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة الأسكندرية ، الشكر والامتنان لوزير العدل لما شاهده والوفد المرافق له ، من طفرة تقنية فى سير عمل الوزارة لاسيما فى مجالي الأرشفة الألكترونية و تأمين الوثائق ، يما يحمى الوثائق من الفقد و التزوير .

وفى كلمته أكد وزير العدل أن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق كما أشاد بالآداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم ، مؤكداً على أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة ، وصولاً لتحقيق عدالة ناجزة يشعر بها المواطن ، وتسهم بشكل فعال في إنجازات الوطن تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية