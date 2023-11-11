رونالدو في الهجوم.. تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي النصر بنظيره الوحدة، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى اطار مواجهات الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، سلطان الغنام.

في خط الوسط: سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

في الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ويحل النصر ضيفًا علىى نظيره فريق الوحدة، في تمام الثامنة مساء فى المباراة التى تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب فريق النصر السعودي مباراة اليوم أمام الوحدة فى المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري، برصيد 28 نقطة، فيما يأتي نظيره الوحدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة بترتيب دوري روشن.