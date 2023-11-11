شاهد.. لحظة استهداف جنود إسرائيليين بشمال غزة

في اليوم السادس والثلاثين للحرب، نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، شريط فيديو يُظهر لحظات استهداف جنود إسرائيليين كانوا يتحصنون داخل منزل في بيت حانون، شمال قطاع غزة.

ويبدأ الفيديو برصد جنود إسرائيليين يشيدون تحصينات داخل المنزل في بيت لاهيا، وذلك قبل أن يطلق عناصر حماس صاروخًا تجاه هؤلاء الجنود.

ويظهر الفيديو بعد ذلك عناصر حماس، وهم يطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الجنود في المكان.

ولم يذكر الفيديو تاريخ الهجوم.

وبيت لاهيا إحدى نقاط الاشتباكات الساخنة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

ويعتمد مقاتلو حماس تكتيك الاقتراب من القوات الإسرائيلية وأحيانًا إلى مسافة صفر، ثم يطلقون الصواريخ المضادة للدروع والأفراد، بغية زيادة فعالية هذه الصواريخ.

وتظهر الأرقام الرسمية الإسرائيلية مقتل 38 جنديًا منذ بداية الهجوم البري و354 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

استهداف ‏تجمعين للجيش الإسرائيلي:

في وقت سابق من أمس الجمعة، استهدف حزب الله، بشكل مباشر مواقع إسرائيلية عدة، كما استهدف موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة، وموقع بركة ريشا مقابل بلدة البستان.

بينما أعلن الحزب استهداف ‏تجمعين للجيش الإسرائيلي، الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرش الضهيرة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف موقع راميم، و"حقق إصابات مباشرة".

وفي المقابل، تعرضت أطراف بلدتي مروحين وأم التوت جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق مراسلنا.

وأشار إلى إطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في الناقورة.

كما نعى حزب الله 7 من عناصره قتلوا بنيران إسرائيلية، من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتلهم، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحزب منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة إلى 68 مقاتلًا.

وهذه أول مرة ينعى فيها حزب الله في بيان واحد دفعة من مقاتليه.

وغداة شن حماس هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، بدأ حزب الله قصف مواقع إسرائيلية من جنوبي لبنان بشكل يومي.

وترد إسرائيل باستهداف تحركات مجموعات حزب الله قرب الحدود، وتشن قصفًا على مناطق لبنانية على طول الشريط الحدودي.

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