ولي العهد السعودي: يجب وضع حد لانتهاكات إسرائيل الصارخة للقوانين والأعراف الدولية

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أنه يجب تمكين منظمات الإغاثة الدولية من الوصول للمدنيين في قطاع غزة، معقبًا:" نؤكد رفضنا وإدانتنا القاطعة للحرب الشعواء في غزة".

وقال: " بن سلمان" خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الإسلامية غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، أنه يجب وضع حد لانتهاكات إسرائيل الصارخة للقوانين والأعراف الدولية.

وتابع: "واصلنا التنسيق مع الأشقاء والمجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة".

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

الرئيس السيسي:

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

وتأتى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.