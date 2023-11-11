السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يصل مقر القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 وصل  الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية  الرياض، وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

 

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رحاب موسى: توجيهات السيسي باستكمال مشروع مستقبل مصر يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي

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بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر لبحث وقف التصعيد على غزة

 صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

 

الرئيس السيسي: 

 تأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

 وتأتى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية، استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

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