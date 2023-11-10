توقف 20 مستشفى بغزة عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، توقف 20 مستشفى في غزة عن العمل، وأخرى تعمل بشكل جزئي، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وذكرت المنظمة العالمية، أن عنفًا مكثفًا يحدث حول مستشفى الشفاء في غزة.

مستشفى الشفاء

وكان رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد أن مستشفى الشفاء تعرض منذ فجر اليوم لعديد من الغارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وذكر “النمس” أن مخزون الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد، مشيرًا إلى أنه تم البدء بتقليص الخدمات في مستشفى القدس والاعتماد على مولدات صغيرة وأسطوانات الأكسجين.

مستشفى القدس بقطاع غزة

وتابع: "أمامنا أقل من 24 ساعة على نفاد مخزون الوقود في مستشفى القدس بقطاع غزة، والاحتلال يستهدف جميع السيارات والشاحنات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة، كما ناشدنا الجميع التدخل من أجل إنقاذ الوضع في غزة وفتح ممر إنساني آمن".