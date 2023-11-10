وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى سوهاج العام

تفقد الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور احمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي مستشفى سوهاج العام حيث تفقد وكيل وزارة الصحة ومرافقوه قسم الاستقبال واطمئن على سير العمل به وتواجد الاطقم الطبيه والأدوية والمستلزمات كما تفقد أقسام العنايات المركزة والأطفال ووجه وكيل وزارة الصحة مدير إدارة التمريض بالمديرية بإعداد خطة تدريبية لجميع الكوادر التمريضيه بالمستشفى لرفع كفائتهم مما يعود بالنفع على المواطن المتلقي للخدمة بالمستشفى .



كما شدد علي التزام جميع العاملين بالمستشفي و جميع الكوادر الطبية و الفنية بالزي المخصص لكل فئة و كذلك بالتواجد بأماكن عملهم . و كذلك حسن معاملة المواطن متلقي الخدمة .



وأشار أيضاً وكيل وزارة الصحة ان مستشفى سوهاج العام تعد من المستشفيات الهامة والأساسية للقطاع الصحي بالمحافظه وتخدم آلاف المرضى المترددين عليها

جدير بالذكر ان مستشفى سوهاج العام تخضع لعملية تطوير ورفع كفاءة لبعض الأقسام والمباني و تقدم خدماتها للمواطنين دون توقف لما لها من أهمية كبيرة للقطاع الصحي بالمحافظة