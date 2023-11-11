اليوم..استكمال مُحاكمة مُتهم في "كتائب حلوان"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم السبت، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة متهم تم اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" لاستكمال المرافعة.

اقرأ أيضاً: العناية الإلهية تنتشل صبية صغيرة من براثن وكر الأشرار





ويُواجه المُتهمون في هذه القضية اتهامات بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الأمن، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.