بشار الأسد يشارك في القمة العربية الطارئة اليوم في الرياض

لبحث الأوضاع الكارثية في غزة

يشارك الرئيس السوري بشار الأسد في أعمال القمة العربية الطارئة المقرر عقدها اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر2023م، في العاصمة السعودية "الرياض"، لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينيية التي تتعرض لانتهاكات وتعديات وحشية على يد حكومة وقوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.

ووفق للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) فسيشارك الرئيس بشار الأسد في أعمال القمة، التي تهدف إلى بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي يتسبب يوميا بسقوط المئات من الشهداء والجرحى، ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة"، موضحة أن الجامعة الدول العربية دعت لعقد قمة طارئة بناءًا على طلب المملكة العربية السعودية والجانب الفلسطيني.

القمة العربية الطارئة ستظهر الدعم العربي لفلسطين وشعبها

وقال وزراء خارجية الجامعة العربية، الذين عقدوا اجتماعا تحضيريا في الرياض أمس الأول الخميس، أن القمة الطارئة ستظهر الدعم العربي لفلسطين وشعبها والتحركات المقبلة من جانب العرب على الساحة الدولية لوقف الحرب على غزة، وتستهدف التوصل إلى رأي عربي موحد لوقف التصعيد في قطاع غزة، الذي يعاني من قصف جوي وعنف واشتباكات متواصلة من الجيش الإسرائيلي.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعلنت في وقت سابق تلقيها طلبا رسميا من كلا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية في الرياض.

تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية

يشار إلى أن جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا في عام 2011 بعد أن قمعت حكومة الأسد بوحشية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وقتها، مما أدى إلى حرب أهلية استمرت لأكثر من عقد من الزمان، ثم انضم الأسد إلى قمة الجامعة العربية في مارس الماضي للمرة الأولى منذ عودة بلاده إلى المنظمة بعد عشر سنوات من العزلة.