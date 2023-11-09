اختراق حسابات فوري وتسريب بيانات العملاء.. الشركة تصدر بيانًا

أكدت شركة فوري المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر عن كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة الكترونيا ولا صحة لأي شائعات تناولها البعض على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.

شددت الشركة في بيان عاجل على أنها قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات.

كما أفادت الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء، مشيرة إلى أنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي ما يفيد عن اختراق بسبب فيرس فدية من عائلة lockbit لنظام فوري في مصر وتم الاستيلاء علي البيانات الخاصة بالعملاء.

قال المتابعون أيضا: "لو مسجل فيزا على تطبيق فوري أوقفها من البنك والأهم لو عامل فيزا تبع فوري تسحب اللي فيها أو تحوله على حسابك البنكي لأن هيتم نشر الداتا بالكامل يوم 28 نوفمبر لو فوري مدفعوش الفدية".

أضاف المتابعون أن البيانات تشمل على سبيل المثال ليس الحصر

رقم الموبايل - الاسم - تاريخ الميلاد - العنوان - الرقم القومي - الحالة الاجتماعية - رقم الأرضي - الإيميل - الحالة KYC - الفرع التابع ليه إذا كانوا متاحين عن العميل.