الأمم المتحدة: "الفقر سيتفاقم في فلسطين حال مواصلة الحرب"

أنذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال متابعة الأحداث المتفاقمة بـ قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، من تفاقم حدة الفقر التي ستواجهه دولة فلسطين خلال الأسابيع المقبلة، وأن معدلاته سترتفع إلى نحو 34%، وسيقع نحو نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته في حال استمرّت حرب غزة لشهر ثانٍ.

جاء ذلك وفق تقييمات أولية أجرتها الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج غربي آسيا (الإسكوا)، إذ رأتا فيها أن إجمالي الناتج المحلي في فلسطين سينكمش بمعدل 8.4%، أي ما يمثل فقد نحو 1.7 مليار دولار.

خلال بحث تقيمي سريع صدر اليوم الجمعة يحمل عنوان: "حرب غزة: والآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، قدّر المُعِدّون أنّ الفقر قد تفاقم بمعدلات تصل إلى 20% مع مرور شهر على الحرب.

القصف على غزة

أظهر البحث أن إجمالي الناتج المحلي تراجع في الشهر الأول للحرب بمعدل يصل إلى نحو 4.2%، ويُشير البحث إلى اعتبارات منظمة العمل الدولية بالقلق نحو فقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن".

وفق توقّعات البحث، في حال تواصلت الحرب شهرًها الثالث، ستقفز معدلات الفقر بين الفلسطينيين بنحو 45%، الأمر الذي سيرفع معدلات عدد الفقراء بأكثر من 660 ألفًا، بينما سيبلغ تراجع إجمالي الناتج المحلي 12.2%، مسجّلًا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.

أنذر البحث من التدني الكبير في دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس عدد الرفاة، الذي يقدر أن التنمية ستتراجع في دولة فلسطين بما يتراوح مابين 11 إلى 16 سنة مقبلة، وفي غزة مابين 16 إلى19 سنة مقبلة، وفق حدّة النزاع القائم.

لفتت إلى أنه في ظلّ الدمار الهائل للمنازل المهدّمة أو المتضررة، من المتوقع أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الوضع الإنساني الكارثي أكثر وسيصعّب احتمالات التعافي ويبطِئها.

بدوره، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر: "إن الخسائر المتواصلة في الأرواح بشكل غير مسبوق والمعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة، كلها أمور غير مقبولة".

كررَّ مناشدات الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى "وقف فوري إنساني لإطلاق النار، ولتحرير جميع الرهائن، ولإتاحة وصول المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب لإنقاذ أرواح المدنيين".

أضاف: "تنذرنا هذه الدراسة بأنّ آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزّة وحدها".