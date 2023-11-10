السبت 11 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الاحتلال يعتقل المسعفين الفلسطينيين الناقلين للمصابين إلى مصر

سيارات إسعاف عند
سيارات إسعاف عند معبر رفح

قال عوض الغنام، مراسل فضائية “إكسترا نيوز”: “إن المسعفين الذين نقلوا المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى معبر رفح اليوم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، تعرضوا للاعتقال فور وصولهم إلى داخل القطاع مرة أخرى من جانب الاحتلال الإسرائيلي”.

 كشف مراسل القناة في رسالته على الهواء مباشرة اليوم الجمعة، عن أن القصف من جانب الاحتلال لا يزال مستمرًا في محيط المستشفيات حتى الآن، مع ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين، لافتًا إلى أن المستشفى الوحيد الذي ينقل إليه الأطفال "الرنتيسي" هو الآن محاصر بالدبابات، فضلًا عن مستشفى القدس الذي انقطع به الاتصال إثر استمرار القصف.

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انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق فى قطاع غزة بعد قصف للاحتلال

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وصول الطائرة السعودية الثانية لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة

 سجل المعبر أمس الخميس وصول 717 فردًا إلى مصر بينهم 695 من أصحاب الجوازات والمصريين و12 جريحًا و10 مرافقين لجرحى تم توزيعهم على مستشفيات العريش العام وأبوخليفة بالإسماعيلية، وآل نهيان ومعهد ناصر بالقاهرة.

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