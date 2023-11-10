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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وصول الطائرة السعودية الثانية لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة

مساعدات إغاثية لغزة
مساعدات إغاثية لغزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي  اليوم الجمعه الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لمساعدة الفلسطينيين فى غزة وعلى متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت 35 طنا من المواد غذائية والإيوائية  تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

 
يأتي ذلك في إطار دور المملكة  التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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