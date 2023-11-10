عبدالله المغازي: "مصر تبذل جهودًا غير طبيعية لإدخال المساعدات لقطاع غزة" (شاهد)

أكد الدكتور عبدالله المغازي معاون رئيس الوزراء الأسبق، أن الدور المصري والقطري في حل القضية الفلسطينية والتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة نال إشادات دولية من منظمة الأمم المتحدة والكثير من الدول الأوربية وعلى رأسهم فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، معقبًا: "ورأينا إفراج المقاومة الفلسطينية على الكثير من الأسرى بدعم وجهود مصرية وقطرية".

تابع “المغازي” خلال تصريحاته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم الجمعة، أن مصر وقطر يقومان بجهود كبيرة جدًّا بين جميع الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول متقدمة، وخلال أيام قليلة جدًّا سيتم إدخال الهدنة الإنسانية في غزة حيز التنفيذ ويمكن من خلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال: “إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي أن القضية الفلسطينية لن تحل إلا بإقامة دولتين”، لافتا إلى أن مصر شريك أساسي في القضية الفلسطينية وصاحبة رؤية ثاقبة.

واصل المغازي: إن الدولة المصرية تقوم بدور كبير جدًّا في تقديم قوافل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة جراء آلة الحرب الإسرائيلية التي تحصد أرواح الأبرياء على مدار الساعة.

استطرد أن مصر بجميع مؤسساتها ومجتمعها المدني قدم 5400 طن حتى الآن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حين ما تم إرساله من جميع الدول المختلفة لا يتجاوز 1500 طن.

أكمل أن مصر تواصل تقديم دعمها اللوجستي إلى الفلسطينيين في حدود الامكانيات المتاحة في ظل تعنت الجيش الاحتلال على إدخال المساعدات.