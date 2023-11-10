الاحتلال الإسرائيلي يُطلق القنابل الفسفورية في سماء غزة بشكل مُكثف

تُكثف "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بشكل كبير إطلاق القنابل الفسفورية في سماء غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

تدور اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال قرب مسجد الصابرين في غزة.

أوضحت وكالة شهاب الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تُشدد من قصفها في محيط مستشفى الشفاء.

كما تزايدت حدة الاشتباكات المسلحة قرب مستشفى الشفاء في غزة، بينما يواصل الاحتلال القصف العنيف بقنابل الفسفور وإلقاء قنابل إضاءة.

كما شهد محيط مشافي النصر والعيون والشفاء في مدينة غزة قصف إسرائيلي مكثف.

من جهتها؛ طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية في غزة.

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: حياة الآلاف من المدنيين والمرضى والطواقم الطبية في غزة معرضة للخطر.

التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية يُؤرق أمريكا:

تملك "إسرائيل" وقتًا محدودًا تسعى من خلاله إلى تنفيذ عملياتها في "غزة"، قبل أن يُؤدي ارتفاع عدد الضحايا جراء القصف المُتواصل مُنذ 35 يومًا إلى حالة من الغضب والسخط في المنطقة والولايات المتحدة، ما يُقوض هدفها المتمثل في القضاء على حركة "حماس"، وفقًا لمسئولين أمريكيين، وذلك حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

الصحيفة نقلت عن مسئولين أمريكيين سابقين وحاليين قولهم، إنه "كلما استمرت حرب إسرائيل على غزة لوقت أطول، زادت فرصة تحول الصراع إلى حرب أوسع نطاقًا، كما أن إطالة أمد القصف، يزيد عزلة إسرائيل والولايات المتحدة"، إذ تدعو دول في جميع أنحاء العالم إلى وقف فوري لإطلاق النار.

أضاف المسئولون، أن "رد الفعل المفرط"، الذي اتخذته إسرائيل "أثار حالة من التعاطف في جميع أنحاء العالم مع القضية الفلسطينية"، كما فاقم القصف المستمر واستهداف المستشفيات من خطر وقوع المزيد من الضحايا.

بينما يدفع مسئولو إدارة الرئيس جو بايدن، إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، الأربعاء، للصحيفة الأمريكية، إنه "يشعر بالقلق من أن يُولد مقتل كل مدني في غزة مقاتلين مستقبليين في حماس".