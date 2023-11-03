مصطفى بكري يفتح النار على خطاب حسن نصر الله.. بلاش مزايدة

علق الإعلامي مصطفى بكري على خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله في لبنان، مؤكدًا أن هناك تبادل للتصريحات بين حزب الله وإسرائيل متصاعدة خلال الآونة الأخيرة، كما أن إسرائيل لا تريد فتح جبهة حرب أخرى.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن أمريكا وإيران لا يريدان الدخول في الحرب الراهنة في قطاع غزة، لأن كل دولة تريد الحفاظ على مصالحها.

وتابع: مصر تبذل جهدا كبيرا في الأزمة الحالية، وتسعى جاهدة لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لا نريد أن يزايد علينا أحد في دورنا تجاه القضية الفلسطينية، لا يجب على شخصية مثل حسن نصرالله أن تزايد علينا او تقلل من جهدنا.

وأكمل: مصر لا تريد تصفية القضية الفلسطينية على حسابها، كما أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس على مصر بشأن تهجير الفلسطينيين لسيناء، مؤكدًا أن هناك أموال طائلة عرضت على مصر لقبول الفلسطينيين في سيناء وتم رفضها.